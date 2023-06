Oceania, svelata la data d'uscita del live action Disney con The Rock

Il live action di Oceania sta arrivando ma, contro ogni previsione pare debba affrontare diverse difficoltà organizzative. Con la reschedule in corso programmata dalla Disney sembra che l'uscita del sarà prevista per l'estate del 2025. La data scelta è la release è il 27 giugno 2025.

Mentre è stato scelto il regista che dirigerà il live action di Oceania, sono finalmente arrivate anche le prime notizie riguardo la data d'uscita del film. Al momento in casa Disney ci sono stati dei ritardi significativi per alcuni prodotti del Marvel Cinematic Universe a causa dei rallentamenti di produzione causati allo sciopero degli sceneggiatori attualmente in corso ad Hollywood e alla volontà dello studio di dedicare più tempo alla realizzazione dei propri film dopo le critiche negative nei confronti di molte pellicole della fase 4 e 5.

Al momento, nella schedule generale della Disney, Oceania è previsto due settimane dopo l'uscita di un film Pixar ancora senza titolo e un mese prima di una pellicola Disney ancora non annunciata. Oceania si pone, ovviamente, sul filone dell'enorme progetto live action che la Disney sta portando avanti da anni tentando di rilanciare l'età dell'oro del cinema d'animazione. Dopo l'enorme attesa per La Sirenetta sembra che il pubblico stia fremendo per ottenere l'adattamento di Biancaneve (che arriverà al cinema nel 2024) e quello di Oceania.

Tra i primi slittamenti d'uscita programmati dalla Disney c'è stato Captain America: Brave New World rinviato a luglio 2024. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!