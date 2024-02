Oceania, il remake live-action con The Rock sarà rinviato dalla Disney?

The Rock è in fase di trattative per tornare in Oceania 2 come doppiatore, ma come saprete la Disney sta anche lavorando al remake live-action del primo capitolo di Oceania, con la star che interpreterà la versione 'in carne ed ossa' (e muscoli) di Maui.

Tuttavia, secondo un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter, "è praticamente quasi certo" che il live-action di Oceania perderà la data di uscita del 27 giugno 2025, una mossa pensata per dare spazio al nuovo capitolo della saga animata, che invece uscirà a novembre 2024, e che per giugno 2025 sarà ancora nel pieno del suo ciclo di distributivo tra uscita streaming su Disney+, vod e home-video fisico. Detto questo, l'Hollywood Reporter ribadisce che la Disney “non ha ancora affrontato la questione” e che una decisione non è ancora stata presa, al momento della stesura di questo articolo, dunque per saperne di più bisognerà aspettare.

Oceania sarà il primo remake live-action ad adattare uno dei nuovi Classici della Disney, dato che il film d'animazione originale è uscito solo nel 2015: il film sarà diretto da Thomas Kail di Hamilton e prodotto da Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia tramite la loro Seven Bucks Productions e Beau Flynn tramite Flynn Picture Co, con Scott Sheldon della Flynn Picture Co. che sarà produttore esecutivo insieme a Auil'i' Cravalho, interprete della principessa Vaiana nel film originale.

Qualche settimana fa The Rock aveva confermato che il remake live-action di Oceania sarebbe stato il suo prossimo film, dunque vi terremo aggiornati.