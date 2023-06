Oceania, trovato il regista per il live-action: sarà Thomas Kail!

La produzione del live action di Oceania continua ed è stato finalmente scelto anche il regista che si occuperà della direzione della pellicola. E' stato scelto, infatti, Thomas Kail noto per aver diretto il successo di Broadway Hamilton portandolo su Disney+ per il grande pubblico.

A rendere ufficiale la notizia è stato l'Hollywood Reporter che aveva riportato anche il ritorno di Dwayne Johnson nei panni di Maui per il live action del celebre film d'animazione. La scelta di Kail sembra essere una ironica coincidenza. Uno dei primi lavori importanti del regista è stato a Broadway con Hamilton scritto e interpretato da Lin Manuel Miranda. L'attore e autore è colui che ha scritto anche le musiche di Oceania.

Poco tempo fa era stato annunciato anche il coinvolgimento di The Rock e Auli'i Cravalho nella produzione del live action. In particolare Johnson è legato alla storia per le proprie origini samoane da parte di madre. Su Twitter, infatti, ha mostrato tutto il suo apprezzamento in un tweet. "Sono profondamente grato di portare la bellissima storia di 'Moana' sul grande schermo live-action. Questa storia è la mia cultura, e questa storia è emblematica della grazia e della forza guerriera del nostro popolo" ha scritto l'attore.

Nel frattempo, vi proponiamo la nostra recensione di Oceania, classico Disney arrivato nelle sale nel 2016.