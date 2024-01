Oceania: perché la protagonista del Classico Disney non sarà nel remake live-action

Il remake live action di Oceania vedrà Jason Momoa tornare nel ruolo che ha doppiato nel cartone animato originale mentre abbiamo scoperto che la protagonista del racconto dovrà trovare una nuova voce e un nuovo volto che siano diversi da quelli di Auli’i Cravalho, nel frattempo cresciuta troppo per tornare a interpretare il personaggio.

Dopo aver riportato la conferma di Dwayne Johnson a proposito del fatto che il live action di Oceania sarà il suo prossimo film, torniamo ad occuparci del progetto Disney per condividere indiscrezioni e dichiarazioni a proposito di chi potrebbe essere la candidata ideale per il ruolo di Vaiana.

La possibilità di un ritorno della Carvalho è sempre sembrata piuttosto lontana a causa dell’età dell’attrice, ormai giunta a 23 anni e troppo grande per la parte. Le dichiarazioni dell’attrice a tal proposito non hanno fatto altro che aprire alla certezza di una nuova scelta da parte della Casa di Topolino.

In un’intervista con The Wrap, l’hawaiana ha infatti spiegato: “Mi sembra davvero importante passare il testimone alla prossima giovane donna che venga dalle isole del Pacifico, e lo dico con tutto il cuore. Sono una dei pochi abitanti delle Isole del Pacifico e le nostre storie sono così importanti da dover essere raccontate. Voglio raccontare le nostre storie. Voglio essere dietro alla macchina da presa tanto quanto lo sono davanti. Quando parlo di rappresentazione, intendo che vorrei vedere la stessa cosa accadere negli studi degli sceneggiatori. Voglio che la stessa cosa accada con i registi. E anche Taika Waititi ne parla: voglio vedere showrunner che siano anche di origine indigena e che raccontino le loro storie. E se deve iniziare con me, così sia. Voglio che quella porta si spalanchi e non vedo l’ora di conoscere la prossima Vaiana”.

Un addio confermato e preso nel migliore dei modi da parte dell’attrice e cantante e, in attesa di capire chi potrà prendere il suo posto come protagonista del nuovo adattamento, vi lasciamo alla data d’uscita del live action di Oceania.