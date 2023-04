Oceania, i fan accolgono con 'frustrazione e confusione' la notizia del live action

La notizia non è certo una novità per Disney, che da anni ormai ha avviato la politica del remake live action (o quasi) che riguarda i propri grandi successi animati, da Cenerentola a Il re leone, da La bella e la bestia a Il libro della giungla. Oceania racconta la storia della giovane polinesiana Vaiana , erede al trono di un'isola che da più di tremila anni vive in pace e in serenità. Piena di grinta e pronta all'avventura, Vaiana partirà per un'incredibile missione grazie alla quale riuscirà a ritrovare se stessa. Nel cast vocale originale del film star del calibro di Dwayne Johnson, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger e Alan Tudyk. E proprio Dwayne Johnson ha annunciato il remake live action di Oceania nelle scorse ore. Ma le critiche non sono mancate:"È piuttosto deprimente che l'animazione sia letteralmente la ragione per cui Disney esiste eppure contribuiscono alla sua mancanza di rispetto in ogni occasione. Oceania è uscito nel 2016, non ha nemmeno un decennio. Un remake live action non è soltanto irrispettoso ma inutile". Nel frattempo potete recuperare la nostra recensione di Oceania , il 56° Classico Disney uscito nel 2016.

It’s pretty depressing that animation is literally the reason Disney even exists yet they contribute to its disrespect at every given opportunity



Moana came out in 2016. It’s not even a decade old yet. A live action remake isn’t just disrespectful, it’s pointless https://t.co/eWBV0sOvLf — Okiro (@TheFirstOkiro) April 3, 2023

Your announcing #Moana the movie and you haven't even come out with the #MoanaSeries yet?!



Why don't you come out with the series first and wait for the movie to at least turn 10 before you remake it. pic.twitter.com/l7uS3g8tK0 — ImagineFigures (@ImagineFigures) April 3, 2023