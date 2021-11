Oceania, Dwayne Johnson e James Corden duettano alticci: il video è esilarante

Riuscite a immaginare Dwayne Johnson - una delle miniere d'oro di Hollywood - e James Corden - noto conduttore di talk show - intenti a bere tequila a bordo di un gold cart e a cantare sotto forma di karaoke le canzoni di Oceania, il film Disney in cui l'attore ha preso parte? Se non ci riuscite, ecco un video che vi convincerà.

Negli ultimi anni, da quando ha abbandonato la carriera di wrestler per quella attoriale, Dwayne Johnson non si è fermato un secondo - attualmente è impegnato con la lavorazione di Black Adam, film DC prossimo all'uscita. E' stato tutto un fiume di interpretazioni in blockbuster ad high budget. E anche quando pensavamo di non averlo riconosciuto, lui era comunque là, a intrattenerci con la sua stazza bonaria e le canzoni rinfrancanti. Stiamo ovviamente parlando del suo ruolo di Maui in Oceania, uno degli ultimi Classici Disney che ha inaugurato per la major un nuovo stile nell'animazione digitale.

A essere sinceri, il suo doppiaggio del personaggio era intuibile anche e soprattutto per le sembianze di Maui: enorme, muscoloso, pieno di tatuaggi maori. Era senz'altro Dwayne Johnson, anche se la figlia non l'ha riconosciuto a lungo in Oceania. Dopo i video in cui si lavava le mani a ritmo delle canzoni di Oceania, oggi Johnson rispolvera quelle canzoni in compagnia del presentatore James Corden, noto per i suoi talk show e i duetti con le star nello speciale Carpoole Karaoke. Stavolta però siamo in presenza di un Golf Cart Karaoke: nel video in calce infatti, i due si riprendono a bordo di un caddy mentre bevono tequila e duettano sulle canzoni del classico Disney.

Qualcuno ha notato la stranezza che Johnson, con questo video, stia facendo in qualche modo pubblicità a quello che nel frattempo è diventato il suo diretto concorrente. L'attore infatti sta attualmente puntando, e forte, sul suo ultimo ruolo in Red Notice, il più grande titolo mai realizzato da Netflix e da poco distribuito sulla sua piattaforma. Trovate qui la nostra recensione di Red Notice. L'avete visto? Diteci che ne pensate nei commenti!