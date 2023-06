Oceania, Dwayne Johnson entusiasta per la scelta del regista

La community di Internet ne è convinta: la forza motrice del remake targato Disney di Oceania sarà Dwayne Johnson, The Rock, che ha annunciato l'imminente arrivo del live-action nei mesi scorsi.

Dopo tutto, non solo è stato annunciato che ricoprirà il ruolo di Maui (nonostante la figlia non creda che il padre Dwayne Johnson sia realmente Maui) nel progetto ma anche che starebbe contribuendo alla produzione del film live-action attraverso la sua società Seven Bucks.

Il personaggio del semidio non era infatti stato ricoperto da The Rock nel cartone originale e il fatto che il remake live-action di Oceania sia stato messo in cantiere a soli sette anni dal suo debutto nelle sale cinematografiche avvalorerebbe la teoria della cospirazione secondo cui sarebbe stato lo stesso Johnson a spingerlo così in fretta per ottenere un ruolo grande quasi quanto il suo ego in un presunto successo al botteghino.

Gli insuccessi conseguiti con Black Adam e con DC League of Super-Pets hanno creato un paio di crepe nella reputazione dell'ex wrestler e nella sua aurea a prova di bomba al box-office, tanto da poter aver convinto Johnson di aver bisogno di un nuovo successo commerciale al più presto.

Ad ogni modo, Oceania ha almeno reclutato un regista capace di esaltare i fan in maniera genuina, con l'annuncio della partecipazione dello straordinario Thomas Kail del musical Hamilton nel ruolo e The Rock non potrebbe esserne più felice.

La timida accoglienza della critica per La Sirenetta e il rischio che non raggiunga i risultati attesi e sperati al box-office potrebbe indicare che la gallina dalle uova d'oro rappresentata dai remake per la Disney stia smettendo di produrre le sue gemme, ma Dwayne Johnson sembra determinato, stando a quanto twittato e all'entusiasmo mostrato per la scelta del regista, a garantire che Oceania non abbia la stessa sorte e che sia un vero successo.