Oceania, Auli'i Cravalho non riprenderà il ruolo di Vaiana nel live action!

E' l'era dei live action in casa Disney. Dopo il successo di Aladdin e Il Re Leone, la casa di Topolino sta puntando principalmente a questo tipo di prodotto basato sulla nostalgia. A breve toccherà anche a Oceania che, però, non vedrà la doppiatrice della protagonista tornare nel ruolo titolare.

Dopo l'annuncio del ritorno di The Rock in Oceania come Maui, molti avevano dato quasi per scontato che Auli'i Cravalho avrebbe interpretato il personaggio anche in live-action. L'attrice, che al momento ha 22 anni, aveva doppiato il personaggio quando ne aveva appena 14. Gli anni sono trascorsi ma molti personaggi sembra non se ne siano effettivamente accorti. La Cravalho ha voluto parlare personalmente della cosa annunciando che non interpreterà più Vaiana ma sarà coinvolta nel progetto.

"Come sono sicura che ormai avrete sentito, il live-action di Oceania è in lavorazione e tutti voi stavate aspettando con molta pazienza gli aggiornamenti. Quindi, ho da scrivere alcune cose. Quando sono stata scelta per il ruolo di Moana a 14 anni, ha cambiato meravigliosamente la mia vita e ha dato inizio alla mia carriera. In questa rivisitazione live-action, non riprenderò il ruolo. Credo che sia assolutamente vitale [che] il cast rappresenti accuratamente i personaggi e le storie che vogliamo raccontare" ha spiegato, dichiarando che vestirà i panni di produttrice esecutiva della pellicola e che, di conseguenza, si impegnerà a trovare l'attrice perfetta per interpretare Vaiana.

Nel frattempo si avvicina sempre di più l'uscita del prossimo live action. Halle Bailey ha parlato di come sia incredibile per lei ispirare tante ragazzine ne La Sirenetta.