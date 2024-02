Oceania 2, The Rock e Auil'i' Cravalho non hanno ancora firmato: potrebbero non tornare?

L'annuncio a sorpresa di Oceania 2, già realizzato e in arrivo nei cinema di tutto il mondo a novembre 2024, ha colto alla sprovvista tutti quanti, e forse perfino i doppiatori protagonisti del capitolo originale, ovvero The Rock e Auil'i' Cravalho.

Stando a quanto riportato, infatti, Dwayne Johnson e l'interprete della principessa Disney Vaiana ancora non fanno parte del sequel di Oceania, che è sostanzialmente un'evoluzione della serie tv di Oceania annunciata per Disney+ qualche tempo fa: per quel progetto, come forse ricorderete, Auil'i' Cravalho non sarebbe dovuta tornare per il doppiaggio di Vaiana, la quale avrebbe avuto una nuova voce, e ora secondo un nuovo rapporto di Deadline, né Dwayne Johnson né Auil'i' Cravalho hanno firmato per Oceania 2.

Secondo il magazine, sembra che The Rock sia attualmente in trattative per tornare nei panni di Maui, mentre la situazione dell'attrice è un po' più complessa: anche lei sarebbe in trattative, ma non in una fase così avanzata come The Rock. Ricordiamo che l'attore ha già firmato per recitare nel remake live-action di Oceania, e il suo amore per questa saga è testimoniato anche dal post pubblicato in queste ore sulla sua pagina Instagram e che potete trovare in calce all'articolo.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi: nel frattempo, per scoprire la data esatta di Oceania 2, potete consultare il calendario ufficiale di tutte le nuove uscite Disney con i film che arriveranno nelle sale dal 2024 al 2031.