Oceania 2, salpiamo con Vaiana nella nuova foto ufficiale del sequel!

A 8 anni di distanza dall'esordio del primo film in sala, i fan di Oceania non vedono l'ora di tornare ad avventurarsi tra le acque cristalline di Motunui: fortunatamente per loro, non ci sarà da aspettare ancora molto! A ricordarci l'uscita del sequel è infatti arrivata pochi minuti fa una nuova foto della sua protagonista.

Annunciato dal primo teaser di Oceania 2 nei mesi scorsi, il film diretto da Dave Derrick Jr. farà il suo esordio a novembre, ma sui dettagli di ciò che vedremo nulla ci è ancora dato sapere: Disney è come sempre impeccabile non non lasciar trapelare nulla, ma un primo sguardo a questa Vaiana ormai cresciuta (il film sarà ambientato 3 anni dopo il primo capitolo) non potrà certo far male!

Proprio il personaggio che sarà nuovamente interpretato da Auli'i Cravalho la fa infatti da padrone nella foto di cui parlavamo: lo sguardo è sempre lo stesso e la voglia di andare all'avventura anche, almeno a giudicare da questa nuova immagine nella quale vediamo la nostra Vaiana intenta a remare verso chissà quale orizzonte ancora tutto da esplorare.

Vedremo quale sarà, dunque, la trama di Oceania 2, e per quali acque inesplorate Vaiana dovrà avventurarsi stavolta: la certezza, comunque, è che dopo un po' di prestazioni non entusiasmanti al box-office Disney ha puntato su un successo (si spera) assicurato!

