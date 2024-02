Oceania 2, la protagonista tornerà nel sequel per interpretare Vaiana? Annuncio ufficiale

L'attrice Auli'i Cravalho è entusiasta per Oceania 2, ma tornerà ad interpretare Vaiana come doppiatrice insieme a Dwayne Johnson nel sequel a sorpresa in arrivo a novembre prossimo?

Dopo settimane di incertezza, in queste ore è stato confermato ufficialmente che Auli'i Cravalho tornerà come doppiatrice in Oceania 2: Deadline riporta infatti che l'attrice ha concluso le trattative con la Disney, firmando un nuovo contratto che la porterà a collaborare nuovamente con Dwayne Johnson, che chiaramente tornerà nei panni del semidio Maui.

Ricordiamo che il sequel di Oceania è diretto da Dave Derrick Jr., con la musica dei vincitori del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, della nominata al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina. Auli'i Cravalho aveva ai fan lo scorso maggio sui social che non aveva intenzione di riprendere il ruolo di Vaiana nella versione live-action del film, attualmente in lavorazione in casa Disney: "Quando sono stata scelta per il ruolo di Vaiana a 14 anni, la mia vita è cambiata meravigliosamente e ha dato inizio alla mia carriera", disse in un video pubblicato su Instagram all'epoca. “In questa rivisitazione live-action, non riprenderò il ruolo. Credo che sia assolutamente vitale che il casting rappresenti accuratamente i personaggi e le storie che vogliamo raccontare”. L'attrice, originaria di Kohala, Hawaii, rimarrà comunque produttrice esecutiva del remake live-action.

Uscito nel 2016, Oceania ha incassato più di 687 milioni di dollari al botteghino globale e ha ottenuto nomination agli Oscar per il miglior film d'animazione e per la canzone originale "How Far I'll Go" di Lin-Manuel Miranda. Cravalho ha recentemente recitato nel film di successo invernale della Paramount Mean Girls. Per altri contenuti scoprite quando uscirà Oceania 2 in Italia e la trama ufficiale del film.