Oceania 2, Dwayne Johnson presenta il sequel Disney a colpi di ballo

Il successo di Oceania nel 2016 ha aperto le porte ad un sequel del Classico animato Disney interpretato vocalmente da Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho, in procinto di arrivare al cinema. Il film è stato presentato all'ultima edizione del CinemaCon alla presenza di Dwayne Johnson, che ha mostrato alcuni passi di danza etnica.

Accompagnato da alcuni ballerini polinesiani, Johnson si è esibito a sorpresa davanti al pubblico prima di presentare Oceania 2.

"Come diciamo sull'isola, aloha" ha esclamato l'ex star WWE "Interpretare il personaggio di Maui è stata una delle esperienze più straordinarie e trasformative della mia vita".



Dwayne Johnson ha spiegato l'essenza del film:"Per coloro che potrebbero non saperlo, [il significato del film] è stato più profondo di un personaggio. È la mia cultura, vedete che la porto sul petto, sul corpo, sul tatuaggio, e anche il personaggio di Maui è stato ispirato a mio nonno, l'alto capo, Peter Maivia. Per coloro che non lo sanno, guardate la foto dell'alto capo Peter Maivia e vedete Maui. È molto di più di un film per me. So che è molto più profondo anche per Disney". La protagonista Vaiana tornerà nel sequel di Oceania 2, insieme a Maui.



Oceania ha incassato oltre 687 milioni di dollari nel mondo, a fronte di un budget da 150 milioni, con 1 miliardo di ore superato in streaming su Disney+.

Il sequel, Oceania 2, è diretto da David G. Derrick. Non perdetevi la nostra recensione di Oceania, in attesa di vedere a novembre il nuovo capitolo Disney.

