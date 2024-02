Oceania 2: tutto quello che dovete sapere sul sequel a sorpresa di Disney

Il film d'animazione Oceania 2 è senza dubbio uno degli annunci più sorprendenti degli ultimi anni, soprattutto considerato il fatto che il progetto è stato realizzato in gran segreto e che uscirà già quest'anno: ma cosa bisogna sapere?

Anzitutto bisogna dire che Oceania 2 è l'evoluzione della serie tv di Oceania che la Disney aveva annunciato nel 2020 per la piattaforma di streaming on demand Disney+: quel progetto originale non è stato accantonato ma, al contrario, è stato rimodellato per trasformarsi da una mini-serie in episodi da distribuire in streaming ad un film per il grande schermo, secondo il nuovo diktat del CEO della Disney Bob Iger, intenzionato a spingere sul lato cinematografico con nuovi sequel di franchise popolari e meno dispersione (la Disney sta anche lavorando ad un remake live-action di Oceania, che vedrà protagonista Dwayne Johnson).

Attualmente non è chiaro da chi sarà composto il cast di doppiatori Oceania 2, dato che a quanto pare i protagonisti originali Dwayne Johnson e Auil'i' Cravalho non hanno ancora firmato per il progetto, sebbene siano in trattative per riprendere i rispettivi ruoli di Maui e Vaiana, ma sappiamo che il film segnerà il debutto alla regia di David G. Derrick Jr, che aveva lavorato come story artist del primo capitolo e che nel corso della sua carriera ha contribuito anche alla creazione di film animati come Dragon Trainer, Megamind, Encanto e altri.

Infine, pare che Lin-Manuel Miranda non tornerà per la colonna sonora di Oceania 2: al suo posto, la Disney ha reclutato un quartetto di artisti nominati ai Grammy, Abigail Barlow, Emily Bear, Opetaia Foa'i e il compositore originale di Oceania Mark Mancina.

La data d'uscita è fissata per mercoledì 27 novembre, subito prima della Festa del Ringraziamento: un periodo che alla Disney ha portato particolarmente sfortuna negli ultimi anni, con Strange World e Wish, un trend negativo che Oceania 2 certamente punta a ribaltare.