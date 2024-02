Oceania 2, di cosa parlerà il sequel Disney in uscita nel 2024?

L'annuncio a sorpresa sull'uscita di Oceania 2 a Novembre 2024 ha rimescolato le carte in tavola.

Allo stato attuale delle cose, non sappiamo ancora quando vedrà la luce il live-action prodotto e interpretato da Dwayne Johnson (la cui uscita, annunciata per giugno 2025, potrebbe slittare) né tantomeno che ne sarà della serie animata destinata a Disney+, della quale probabilmente il lungometraggio animato rappresenterà una naturale evoluzione. Mentre emerge che i doppiatori del primo film Dwayne Johnson e Auli’i Cravalho non hanno ancora firmato il contratto per Oceania 2, ci sono comunque già dei vaghi dettagli su quella che sarà la trama dell'atteso sequel di animazione.

La breve sinossi diffusa da Disney parla di “una chiamata inaspettata da parte dei suoi [di Vaiana] antenati esploratori”. La protagonista intraprenderà un viaggio “nei mari remoti dell’Oceania e in acque perdute e a lungo dimenticate, per un’avventura diversa da tutte quelle che ha affrontato finora”. L’annuncio, oltre che alla presenza di Vaiana e di Maui, allude all’ingresso in scena di nuovi personaggi, degli “improbabili marinai”, sui quali però attualmente non ci è dato sapere nient’altro.

Come sappiamo, il film del 2016 diretto da Ron Clements e John Musker racconta le avventure di Vaiana, figlia del capo del villaggio di una piccola isola in Polinesia. Affascinata dalle storie sui Maori raccontate dalla nonna, la giovane contravviene ai divieti paterni e intraprende un viaggio oltre la barriera corallina, determinata ad avere risposte sulle sue origini. Il semi-dio Maui accompagna la ragazza in una missione avvincente, alla ricerca delle sue radici e della sua identità.

Un racconto di crescita e un inno alla libertà, ben rappresentato da "How Far I’ll Go" (in italiano “Oltre l'orizzonte”), quello più noto tra i brani composti per l’occasione da Lin-Manuel Miranda (il quale, a quanto emerge, non parteciperà al sequel). Pur non sapendo con certezza se Oceania 2 seguirà la stessa falsa riga del film precedente, i pochi indizi a nostra disposizione ci suggeriscono che il personaggio di Vaiana ci commuoverà ancora una volta con un inedito viaggio alla scoperta di sé e del mondo che la circonda.