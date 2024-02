Oceania 2, Auli'i Cravalho entusiasta del sequel: 'Bello che quest'universo si espanda'

La questione dei sequel e dei live-action sui quali Disney sembra intenzionata a puntare parecchio anche nei prossimi anni continuerà a dividere i fan, ma da parte di alcuni addetti ai lavori filtrano sentimenti tutt'altro che pessimisti: Auli'i Cravalho, per esempio, è entusiasta dell'idea di un sequel di Oceania.

A qualche giorno di distanza dall'uscita a sorpresa del trailer di Oceania 2, infatti, la protagonista del Classico Disney del 2018 ha commentato la cosa durante un'intervista rilasciata a Variety in occasione dei SAG Awards, esprimendo tutta la sua felicità per le idee della produzione sul futuro della saga.

"È come se l'universo di Oceania si stesse espandendo e questo mi piace. Amo anche il fatto che Vaiana sia un'eroina per tutti, ha davvero cambiato il significato di essere una principessa Disney. Puoi essere forte, coraggiosa e anche affrontare un semidio. È davvero una bella sensazione sapere che sempre più generazioni saranno in grado di relazionarsi con questo personaggio" sono state le sue parole.

Cravalho, vi ricordiamo, non dovrebbe essere coinvolta nel live-action del film, così come non è ancora certo il ritorno dell'attrice e di The Rock nel sequel in uscita a novembre. E voi, siete d'accordo con quest'operazione? Fatecelo sapere nei commenti!