OceanGate, il co-fondatore risponde alle accuse di James Cameron: 'Impossibile speculare'

La tragedia del Titan è entrata prepotentemente nel mirino mediatico, con tutta la polifonia di voci che ne deriva; in particolare, Guillermo Söhnlein, co-fondatore di oceanGate, ha approfittato di una recente intervista per rispondere alle accuse del regista di Titanic James Cameron.

"Alcune delle migliori menti dell'ingegneria subacquea hanno perfino scritto lettere alla compagnia, dicendo che stavano realizzando un progetto troppo sperimentale e che doveva essere certificato" ha ricordato Cameron, impegnato in ben 33 immersioni nel sito del relitto del Titanic. "Una disgrazia speculare a quella del Titanic stesso, in cui il capitano è stato ripetutamente avvertito del ghiaccio davanti alla sua nave eppure è andato a tutta velocità in una notte senza luna. Molte persone sono morte di conseguenza", fino a definire il tutto "piuttosto surreale". È in data 23 giugno 2023 che avviene il ritrovamento del sottomarino imploso.

Da parte sua, questa è stata la risposta di Söhnlein. "In una comunità del genere, ci sono opinioni e punti di vista completamente diversi su come fare le cose, come progettare sommergibili, come costruirli, come operare nelle immersioni" ha dichiarato. "Ma una cosa che vale per me, così come per tutti gli altri esperti, è che nessuno di noi è stato coinvolto nella progettazione, così come nell'ingegneria, nella costruzione, nel collaudo o addirittura nell'immersione dei sottomarini. Quindi è impossibile per chiunque speculare da una prospettiva esterna".

Ha inoltre aggiunto: "Sono stato coinvolto nelle prime fasi del programma di sviluppo complessivo grazie ai sottomarini precedenti al Titan. Per esperienza diretta, so che eravamo estremamente impegnati nella sicurezza e nella mitigazione del rischio: si tratta di una parte fondamentale nella cultura della nostra azienda". Ne deriva la necessità di "condurre un'indagine, scoprire cosa è andato storto, imparare dai nostri errori e andare avanti".

Eppure, molte altre dichiarazioni si uniscono al coro: basti pensare al dissacrante commento del produttore dei Simpson sul Titan.