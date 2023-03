Ocean's Twelve, George Clooney e Brad Pitt cacciati dall'hotel: sembravano dei senzatetto!

Di storie e aneddoti all'interno dei set se ne sentono tantissime, ma l'episodio avvenuto in quello di Ocean's Twelve è davvero esilarante, soprattutto quando coinvolgono star come Brad Pitt e George Clooney.

Era una normalissima giornata di set per i due: ad un certo punto, decidono di andarsi a fare una corsa, resa ancora più poetica dalla location. Per chi non lo sapesse era Roma - in quel momento: il film è stato inoltre girato a Monaco, Francia, Olanda e USA.

Di rientro in hotel, i due sono stati poi sorpresi da una tempesta. Niente di eclatante, se non che essere stati zuppi, aver portato un cappellino e tute deve averli resi irriconoscibili. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata non aver portato con sé documenti d'identità per dimostrare chi fossero. Alle due stelle hollywoodiane venne quindi negato l'accesso all'albergo.

La vicenda, spiritosa all'estremo, si è conclusa con l'intervento della produzione che si è occupata di confermare l'identità degli attori, e quindi far rientrare i due nell'hotel. I due malcapitati ancora raccontano il fatto in diverse interviste, creando un alone comico intorno al film di Ocean's 12 e suscitando ilarità nei fan.

Diretto da Steven Soderbergh, Ocean's Twelve segue il successo di Ocean's Eleven, film del 2001. Della saga questo capitolo sembra però essere il più criticato, tant'è che tempo fa Don Cheadle ha rivelato le opinioni dei fan su Ocean's 12.