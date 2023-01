Ocean's Twelve, Don Cheadle confessa:'I fan vengono a dirmi in faccia che fa schifo'

Don Cheadle è conosciuto principalmente per il ruolo di James Rhodes/War Machine, interpretato per dodici anni nel Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, la carriera di Cheadle è ricca di altri personaggi molto apprezzati, fra cui spicca l'esperto di esplosivi Basher Tarr al fianco di George Clooney nella trilogia di Ocean's.

L'attore ha partecipato al franchise in Ocean's Eleven, Ocean's Twelve e Ocean's Thirteen, tutti e tre diretti da Steven Soderbergh dal 2001 al 2007.

Il primo capitolo è il più apprezzato dell'intera saga - su Everyeye trovate la recensione di Ocean's Eleven - mentre Ocean's Twelve si è rivelato essere il film della trilogia più discusso. Don Cheadle ha parlato ironicamente della reazione senza filtri dei fan rispetto al film in un'intervista rilasciata a GQ.



"Quando siamo tornati per girare il secondo film non ci vedevamo da molto tempo. Non eravamo stati ancora tutti insieme, ci eravamo appena riuniti, abbiamo girato in tondo per un'ora e poi ci siamo detti 'Oh, aspetta, in realtà siamo qui per girare qualcosa'. Mi piace il fatto che il secondo film sia quello per cui le persone si avvicinano sfacciatamente e mi dicono 'Si, l'ho odiato. Quello ha fatto schifo'. Mi piace, è figo 'Me l'hai appena detto in faccia come se non fossi una persona ma va bene. Grazie'".



Nonostante tutto, il secondo film è stato il più divertente da girare:"Quando eravamo in Italia abbiamo alloggiato al de Russie Hotel. Avevamo il sesto piano tutto per noi perché non potevamo davvero andare da nessuna parte. Paparazzi è una parola italiana. Eravamo davvero sequestrati, ma sono stati in grado di darci l'intero piano e le nostre famiglie erano lì. Quindi i miei figli erano lì e i figli di Matt [Damon] e abbiamo girato l'Europa con questo grande gruppo ed è stato davvero divertente. Tutti si sono divertiti molto insieme".

Nel 2021 Don Cheadle disse che Steven Soderbergh sta pensando ad un nuovo Ocean's ma non sono trapelate conferme o ulteriori novità nel corso dei mesi successivi.