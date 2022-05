Ocean's Eleven, in sviluppo un nuovo film del franchise che vedrà come star Margot Robbie

Un'altra grande star potrebbe entrare a far parte del franchise di Ocean's Eleven: Margot Robbie sarebbe la protagonista scelta per un nuovo film della saga diretto da Jay Roach.

Non sappiamo a che numero siamo arrivati, ma un altro gruppetto potrebbe aggiungersi presto agli Ocean e alla loro banda di ladri.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, da Warner Bros. sarebbe "in sviluppo attivo" un nuovo film del franchise che ebbe inizio nel 2001 con Ocean's Eleven il film diretto da Steven Soderbergh e con protagonista George Clooney.

Dopo due sequel (Ocean's 12, Ocean's 13) e uno spin-off tutto al femminile (qui trovate la recensione di Ocean's 8) si tornerà dunque nuovamente a bazzicare nell'heist saga più rinomata, e questa volta pare che andremo addirittura indietro nel tempo.

La pellicola possibilmente diretta da Jay Roach (Bombshell, Trumbo) avrà come protagonista la star di Barbie Margot Robbie, e sarà ambientata nell'Europa degli anni '60.

Al momento non abbiamo un titolo per il film, e pare che il progetto debba ancora essere confermato in casa Warner, ma tra i suoi produttori ci sarebbero anche la stessa Robbie e il marito Tom Ackerley con la loro LuckyChap Entertainment, e che le riprese potrebbero iniziare verso primavera 2023.

