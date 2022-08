Ocean's Eleven: Ryan Gosling in trattative per unirsi al prequel con Margot Robbie

Il nuovo film di Greta Gerwig non è ancora uscito e sta già dando i suoi frutti. Dopo la collaborazione sul set di Barbie infatti, Ryan Gosling sarebbe ora in trattative per affiancare la co-star Margot Robbie in un nuovo film prequel di Warner Bros. su Ocean's Eleven. Ecco i dettagli del progetto.

Alle porte dell’estate era stato annunciato un progetto prequel sugli Ocean con Margot Robbie, parte della nuova strategia di investimento massivo sulle uscite in sala da parte della nuova Warner Bros. Discovery di David Zaslan. L’intenzione è quella di riprendere il filo di molti IP storici di WB per riavviare i franchise in modo ordinato e consecutivo, lasciando da parte i soft reboot che spesso hanno determinato i flop al botteghino degli ultimi anni di Warner Bros. Ora il film sembra aver trovato il suo protagonista maschile grazie al lavoro attualmente in corso di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling.

Dovrebbe essere proprio quest’ultimo, che di recente ha definito Barbie la miglior sceneggiatura che abbia mai letto, a salire a bordo se le trattative in corso dovessero andare a buon fine, rivela un rapporto di Puck News. Sempre Warner Bros. produce il nuovo film di Greta Gerwig, annunciato nel lontano 2009 da Universal Pictures e che ha assistito a un doppio passaggio di mano nel corso degli anni, a causa dei ritardi accumulati nella messa in produzione. Prima, nel 2014, Universal perse i diritti in favore di Sony, poi questa in favore di WB.

Per quanto riguarda il nuovo prequel sugli Ocean’s le informazioni sono ridotte. Si conosce il regista, Jay Roach, mentre sembra che il film ripercorrerà la giovinezza del Danny Ocean interpretatp da George Clooney nella storica trilogia di Steven Soderbergh. Questo sarebbe il quinto film da quando quella trilogia fu riavviata nel 2001, considerato nel mezzo lo spinoff al femminile Ocean’s 8. Questo nuovo prequel dovrebbe avere il budget più alto mai stanziato per un film della saga, ma comunque ridotto rispetto ad altri blockbuster sul mercato per mantenere un rischio calcolato nella delicata fase di transizione di Warner Bros. Discovery.