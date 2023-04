Ocean's Eleven, George Clooney sul rifiuto di Mark Wahlberg e Johnny Depp:'Sono pentiti'

George Clooney e Steven Soderbergh hanno partecipato al TCM Classic Film Festival e hanno ricordato uno dei loro grandi successi, Ocean's Eleven, uscito nelle sale cinematografiche nel 2001. Clooney ha raccontato che Mark Wahlberg e Johnny Depp erano in trattative per interpretare Linus, ruolo affidato a Matt Damon.

"Steven [Soderbergh] aveva appena girato Erin Brockovich e Traffic, ed era stato nominato alla regia per entrambi i film. Quindi, le persone volevano davvero lavorare con Steven" ha dichiarato Clooney. È a quel punto che Soderbergh ha ricordato che alcuni attori rifiutarono all'epoca di lavorare in Ocean's Eleven.



Clooney - che partecipò al film nonostante Bruce Willis come prima scelta per Ocean's Eleven - ha confermato:"L'hanno fatto. Alcune persone molto famose ci hanno detto di andare subito a fan***o. Mark Wahlberg, Johnny Depp. Ce n'erano altri. Adesso se ne pentono. Io mi pento di aver fatto il fo***to Batman" ha ironizzato l'attore, che spesso chiede scusa ai fan per Batman & Robin di Joel Schumacher.



Steven Soderbergh ha aggiunto qualcosa sull'idea di realizzare Ocean's Eleven:"Sembrava la prossima versione del mio desiderio di lavorare nel mondo del cinema tradizionale e realizzare film che potessero essere distribuiti in molti cinema". E Clooney ha aggiunto:"È anche importante capire dove eravamo in quel momento. A quel tempo gli studi giravano film molto grandi, enormi e non molto buoni. Steven ha avuto quest'idea di provare a mescolare tutta questa roba cinematografica indipendente che tutti i giovani registi stavano imparando nello studio system. Sarebbe tornato alle cose che si facevano dal 1964 al 1975".



