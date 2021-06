Ocean's Eleven, Don Cheadle rivela: 'Steven Soderbergh sta pensando a un nuovo film'

Vedremo presto una reunion del cast di Ocean’s Eleven? Non è da escludere secondo la recente intervista di Don Cheadle con Entertainment Weekly. George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, e il resto del cast potrebbero tornare insieme prima o poi dato che il regista Steven Soderbergh ha nuove idee per il prossimo capitolo del franchise.

L'attore ha lavorato di nuovo con il regista di Ocean's Eleven, Steven Soderbergh, nel film di prossima uscita su HBO Max intitolato No Sudden Move.



Ocean's 14, o come si potrebbe chiamare un sequel, è stato più di un'idea prima che la star Bernie Mac morisse nel 2008. Dopodiché, hanno deciso di non farlo. Ma ora, Cheadle ha detto che Soderbergh ha un'idea su come rimettere insieme la banda.

"Ne stavamo parlando dopo Ocean's Thirteen, e poi Bernie Mac è venuto a mancare, e molto rapidamente ci siamo detti, 'No, non vogliamo farlo'", ha detto Cheadle. “Ma ho appena fatto un film con Stephen e lui ha detto: 'Penso che ci possa essere un modo per farlo di nuovo. Ci sto pensando.' E non è andato molto oltre. Ma non lo so, non so chi ci sarebbe dentro. Immagino che il gruppo principale di noi sarebbe dentro. Sarebbe interessante” ha concluso l'attore.



Cheadle ha interpretato il ruolo dell'esperto britannico di esplosivi Basher nella trilogia di Soderbergh.

Il cast principale include anche Casey Affleck, Scott Caan, Eddie Jemison, Shaobo Qin ed Elliott Gould. La trilogia è stata lanciata nel 2001 con Ocean's Eleven, è proseguita con Ocean's Twelve del 2004 e Ocean's Thirteen del 2007.

Soderbergh ha prodotto lo spin-off del 2018 Ocean's 8, con Sandra Bullock nel ruolo della sorella di Danny Ocean (George Clooney). Il cast includeva Cate Blanchett, Rihanna, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Awkwafina, Mindy Kaling e Anne Hathaway.



Ocean's 8 si è rivelato un successo al botteghino, e molti si sono chiesti se il marchio "Ocean's" continuerà con un sequel femminile o tornerà al cast maschile o combinerà entrambi i cast. Non ci resta che aspettare per scoprirlo.



Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere un nuovo capitolo di Ocean's? Fatecelo sapere nei commenti!