Ocean's Eleven: ecco come George Clooney ha convinto Julia Roberts a prendervi parte

Questa sera torna in tv Ocean's Eleven, il film del 2001 diretto da Steven Soderbergh, remake della pellicola Colpo grosso del 1960. Non tutti sanno però che è stato George Clooney a convincere Julia Roberts a prendere parte alla pellicola, inviandole una banconota da soli 20 dollari.

A rivelarlo è stato l'attore stesso in una intervista rilasciata a GQ in cui ha sottolineato quanto in quegli anni fosse elevato il cachet della collega: "Non conoscevo di persona Julia all'epoca. Non l'avevo mai incontrata, e in quegli anni si faceva pagare 20 milioni di dollari a film. Avevamo appena convinto Brad Pitt e Matt Damon a partecipare al film e volevamo a tutti i costi anche Julia. Così misi un biglietto da 20 dollari su un copione e glielo mandai, con il commento 'Ho sentito che adesso ne prendi 20 per ogni film'".

Per la precisione, Julia Roberts aveva guadagnato nel 2000 aveva guadagnato la cifra record di 20 milioni di dollari per Erin Brockovich, altra collaborazione con Steven Soderbergh che le è valsa anche un Premio Oscar come Migliore Attrice Protagonista.

Ocean's Eleven ha segnato l'inizio di una lunga e anche tormentata amicizia tra George Clooney e Julia Roberts. L'attore infatti, nel corso degli anni ha tormentato la sua collega con miriadi di simpaticissimi scherzi.

