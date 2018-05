Ocean's 8: il team al completo nei nuovi character poster dello spin-off di Ocean's Eleven

Otto agguerrite donne tenteranno il colpo al Met Gala di New York. Ocean's 8 è lo spin-off al femminile del franchise iniziato con Ocean's Eleven e ora la Warner Bros. ha diffuso i nuovi character poster del film, diretto da Gary Ross. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche americane a partire dal prossimo 8 giugno.

Si scatenerà un putiferio nell'estate 2018 quando Debbie Ocean (Sandra Bullock) tenterà di effettuare la rapina del secolo al Met Gala a New York. Il suo primo obiettivo è quello di riunire il team perfetto: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson).

Nel film potrebbe comparire in un cameo Matt Damon, nei panni del personaggio interpretato nei precedenti film, Linus Caldwell. James Corden sarà un agente assicurativo mentre al film dovrebbe partecipare anche Dakota Fanning.

Dei cameo sono previsti anche per Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes.

Il regista candidato all'Oscar, Gary Ross, dirige Ocean's 8 su una sceneggiatura di Olivia Milch, con Steven Soderbergh e Sandra Bullock tra i produttori esecutivi.

Nel 2001 Soderbergh porta al cinema il remake di Colpo grosso, intitolato Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, con un cast corale pieno di star, tra cui George Clooney, Brad Pitt, Andy Garcia, Matt Damon e Julia Roberts.

Nel 2004 gira il sequel, Ocean's Twelve, mentre nel 2007 arriva il terzo capitolo, Ocean's Thirteen.