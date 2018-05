Ocean's 8, si prevede un weekend d'apertura da 30 milioni di dollari

Mentre continua incessante la campagna promozionale di Ocean's 8, sequel reboot della saga crime di Steven Soderbergh diretto da Gary Ross (Hunger Games), oggi sono arrivate direttamente dall'America le prime proiezioni al boxoffice per il weekend d'apertura del film.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, sembra che il film con Sandra Bullock e Cate Blanchett si stia dirigendo verso un'apertura da 30 milioni di dollari in patria, quando uscirà il prossimo 8 giugno. Il massimale degli incassi, a quanto pare, non dovrebbe superare i 36 milioni. Dovessero prima di tutto confermarsi e poi reggere queste cifre, si tratterebbe di un'apertura estremamente solida per il film, considerato soprattutto il suo budget produttivo di 70 milioni di dollari. I numeri non sono certamente da bluckbuster, ma il risultato dovrebbe comunque essere positivo, anche a fronte del pubblico affezionato alla serie.



Questa la sinossi ufficiale: "Un gruppo di donne decide di fare squadra per pianificare e portare a termine il colpo del secolo a New York, organizzando una rapina miliardaria durante l'annuale Met Gala, l'evento glamour e mondano più importante e famoso del mondo".



Ocean's 8 vede nel cast anche Rihanna, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson e Awkwafina, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 26 luglio 2018.