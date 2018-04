Ocean's 8: Sandra Bullock, Cate Blanchett e il colpo del secolo nel nuovo trailer

Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures hanno diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Ocean's 8, che presenta al pubblico la versione al femminile della Ocean’s Trilogy di Steven Soderbergh.

La trama ruota intorno al personaggio di Debbie Ocean (Sandra Bullock) che vuole portare a termine la rapina del secolo al Met Gala di New York. Il suo primo obiettivo è quello di assemblare il team perfetto: questo sarà composto da Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Tammy (Sarah Paulson) e Daphne Kluger (Anne Hathaway).

Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes avranno dei camei mentre nel cast troveremo anche James Corden e Dakota Fanning. Dai precedenti episodi - la trilogia originale di Ocean's che vedeva alla regia Steven Soderbergh - tornerà Matt Damon, ancora una volta nei panni di Linus Caldwell, in un piccolo ruolo.

Gary Ross dirige la pellicola da una sceneggiatura scritta dallo stesso regista in collaborazione con Olivia Milch ("Dude"), da un soggetto dello stesso Ross. Il film è prodotto da Steven Soderbergh e Susan Ekins, con Michael Tadross, Sandra Bullock, Diana Alvarez e Bruce Berman come produttori esecutivi e coprodotto dalla stessa Milch.

Ocean's 8 sarà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dall'8 giugno 2018, prossimamente in quelle italiane.

Sinossi: Un gruppo di donne decide di fare squadra per pianificare e portare a termine il colpo del secolo a New York. Il premio Oscar® Sandra Bullock ("The blind side") è la protagonista che dà il titolo al film, accompagnata dalle attrici premio Oscar® Cate Blanchett ("Blue Jasmine") e Anne Hathaway ("Les Miserables"), oltre a Richard Armitage ("Berlin Station"), Mindy Kaling ("Inside Out"), Awkwafina ("Cattivi vicini 2"), Sarah Paulson ("Carol"), James Corden ("Into the woods"), con Rihanna ("Annie") e la candidata all'Oscar® Helena Bonham Carter ("Il discorso del re"). Il film è diretto dal regista candidato all'Oscar® Gary Ross ("Seabiscuit - Un mito senza tempo ", "Hunger Games").