Ocean's 8, il primo teaser con Sandra Bullock anticipa l'arrivo del trailer ufficiale

Come prevedibile, il rilascio del primo poster ufficiale era solo l'inizio, dato che oggi lae lahanno rilasciato online un breve teaser dell'atteso Ocean's 8 diche anticipa l'arrivo del trailer ufficiale, previsto per domani.

Scritta dallo stesso Ross a quattro mani con Olivia Milch, la storia di questo spin-off/reboot della saga con George Clooney vedrà Debbie Ocean (Sandra Bullock) tenterà di mettere in atto la rapina del secolo al Met Gala di New York. Il suo primo obiettivo sarà allora quello di riunire un team perfetto di solo donne, composto da: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson). Curiosità: le scene al Met Gala sono stata girate veramente nel mentre di quello che è considerato oggi il più importante evento mondano dell'anno.



Vi ricordiamo che Ocean's 8 vedrà tra i protagonisti anche Matt Damon, che dovrebbe avere un piccolo cameo di Linus Caldwell, tra i protagonisti della trilogia di Steven Soderbergh, mentre James Corden interpreterà un agente assicurativo. Tra gli altri cameo illustri segnaliamo anche quelli di Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes.