Ocean's 8: primo poster per lo spin-off con Sandra Bullock e Cate Blanchett

Warner Bros. Pictures and Village Roadshow Pictures hanno diffuso ufficialmente in rete il primo poster ufficiale di, spin-off al femminile della trilogia di Ocean firmata

Prodotto da George Clooney, Danny Ocean nella trilogia originale, e dallo stesso Soderbergh, il film sarà diretto da Gary Ross (Hunger Games) e arriverà nelle sale americane l’8 giugno 2018. Nel cast – rigorosamente all-star – sono presenti Sandra Bullock, Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Dakota Fanning e Helena Bonham Carter. La sceneggiatura è firmata dallo stesso regista con Olivia Milch. Potete visualizzare la locandina direttamente di seguito.

Nell'estate del 2018 assisteremo a tutto questo in Ocean's 8, quando Debbie Ocean (Sandra Bullock) tenterà di mettere in atto la rapina del secolo al Met Gala di New York. Il suo primo obiettivo è quello di riunire un team perfetto: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson). Matt Damon dovrebbe avere un cameo, tornando nei panni di Linus Caldwell, mentre James Corden interpreterà un agente assicurativo. Altri cameo importanti da segnalare sono quelli di Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes. La Blanchett è reduce dal successo nelle sale di Thor: Ragnarok.