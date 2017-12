Ocean's 8: petizione per rimuovere il cameo di Matt Damon dal film!

E' online una petizione - fatta da alcuni fan - perché venga tolta, da Ocean’s 8 , la parte di. La sua apparizione potrebbe essere davvero a rischio? Il tutto parte dalla sua "affiliazione" al produttore

Il primo trailer del reboot in chiave femminile del franchise di Ocean's, i cui protagonisti originali erano George Clooney, Julia Roberts, Brad Pitt e lo stesso Matt Damon, è uscito da poco. Le attrici che faranno parte del nuovo film sono icone affermatissime ad Hollywood, gente del calibro di Sandra Bullock, che interpreterà Debbie Ocean, Cate Blanchett nei panni di Lou, Anne Hathaway sarà Daphne Kluger, Mindy Kaling interpreterà Amita, Sarah Paulson sarà Tammy, Rihanna vestirà i panni di 9-Ball, Helena Bonham Carter sarà Rose e Awkwafina, Constance.

Essendo una pellicola con protagoniste donne, è stato chiesto a gran voce, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno coinvolto il produttore Harvey Weinstein, che Matt Damon venisse eliminato dalla pellicola, a causa dei suoi rapporti con l'uomo, e dei commenti incauti rilasciati recentemente, in un momento piuttosto delicato ad Hollywood.

Divulgata tramite The Petition Site da un'utente di nome Rebecca G., il post spiega le ragioni della campagna:

"L'inclusione di Damon (nel film Ocean's 8), renderebbe triviale la serietà delle accuse contro predatori come Weinstein - mostrerebbe una grave mancanza di rispetto nei confronti delle donne coraggiose che stanno finalmente parlando. Invierebbe un messaggio terribile sull'inevitabilità - e sulla mancanza di colpa - per il reato di abuso sessuale sul posto di lavoro che esperiscono quattro donne su dieci, in America.

Chiedo ai produttori di Ocean's 8, George Clooney e Steven Soderbergh, di mettere il cameo di Damon nel posto che gli spetta: nella cutting room! Vi unite a me?"

Nel momento in cui vi scriviamo, la petizione è arrivata a più di 26.000 firme.

Che ne dite? il cameo di Matt Damon dovrebbe essere tagliato da Ocean's 8? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto!