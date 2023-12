Ocean's 8, in che modo la pellicola è legata a Il lato positivo?

Ocean's 8 ha segnato il definitivo rilancio del franchise questa volta puntando su un gruppo di protagoniste tutte al femminile. Uno dei personaggi più carismatici del film è sicuramente quello di Anne Hathaway che, secondo quanto trapelato, sarebbe dovuto esser interpretato da un'altra diva.

Dopo che Ocean's 8 all'epoca dell'uscita fu capace di battere Solo: A Star Wars Story, sembra che il franchise sia caduto in un periodo di "pausa" necessario. Nonostante ciò, però, il successo della pellicola è stato profondamente legato alle attrici che hanno partecipato al film, innalzandolo sia dal punto di vista qualitativo sia per quanto riguarda lo star appeal. Da questo punto di vista ha avuto un ruolo chiave il coinvolgimento di Anne Hathaway che subentrò come sostituta di Jennifer Lawrence.

La pellicola ha avuto il grande merito di aver dato un'ennesima accelerata alla carriera di Anne Hathaway mostrando come, l'abbandono del film da parte della Lawrence sia stato provvidenziale. La questione sembra essere quasi un risarcimento riguardo un evento simile capitato anni prima alle stesse attrici. Anne Hathaway, infatti, fu costretta ad abbandonare il ruolo di protagonista ne Il Lato Positivo che andò poi alla Lawrence. L'attrice, grazie alla sua interpretazione, conquistò il premio Oscar come miglior attrice protagonista.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Ocean's 8.