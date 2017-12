Ocean's 8: la nuova immagine diffusa online con le ladre nella loro tana

Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures hanno rilasciato una nuova foto di, spin-off tutto al femminile della trilogia di Ocean's, con Sandra Bullock e il resto del team di ladre. Il film è prodotto da, per la regia di. La distribuzione nelle sale USA è prevista per l'8 giugno.

"Si, sono la sorella di Danny Ocean" ha confermato la Bullock "Sono stata incarcerata per circa cinque anni e scoprirete il perché nel corso del film. Voglio dire, è una specie di piccola sottotrama. Sono decisamente sua sorella, veniamo sicuramente dalla stessa famiglia e siamo entrambi molto bravi in quello che facciamo, in modo speciale. Quindi puoi solo immaginare quello che accadrà dal momento del mio rilascio alla rapina. Non siamo un riavvio. Siamo un 'questo è quello che sta succedendo nel 2017'. Non è nemmeno un passaggio di consegne. Si tratta di una storia parallela di un altro membro della famiglia di Danny Ocean che racconta quello che succede a Debbie, una volta uscita di prigione, insieme a tutte queste donne straordinarie e potenti." Nella foto diffusa in esclusiva da Entertainment Weekly, vediamo il team di ladre nella loro tana pronte a preparare il piano.

Nell'estate del 2018 assisteremo a tutto questo in Ocean's 8, quando Debbie Ocean (Sandra Bullock) tenterà di mettere in atto la rapina del secolo al Met Gala di New York. Il suo primo obiettivo è quello di riunire un team perfetto: Lou (Cate Blanchett), Nine Ball (Rihanna), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina), Rose (Helena Bonham Carter), Daphne Kluger (Anne Hathaway) e Tammy (Sarah Paulson). Matt Damon dovrebbe avere un cameo, tornando nei panni di Linus Caldwell, mentre James Corden interpreterà un agente assicurativo ed Elle Fanning avrà un ruolo nella trama. Altri cameo importanti da segnalare sono quelli di Kim Kardashian, Kendall Jenner, Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes.