Ocean's 8: ecco il nuovo gruppo di ladre nei video promozionali dei personaggi

Dopo mesi durante i quali non abbiamo avuto altro che accenni alla rapina stilosa in arrivo, la Warner Bros. Pictures e la Village Roadshow Pictures hanno rilasciato otto nuove clip che regalano al pubblico una breve occhiata ai membri della squadra del prossimo Ocean's 8 . Le nuove clip dei personaggi danno un'idea di chi dovremo aspettarci di vedere nel nuovo gruppo. Che ve ne pare? La sinossi recita: "Un po' sequel, un po' spinoff della trilogia firmata Steven Soderbergh, Ocean's 8 porta in scena una nuova banda di donne truffatrici capitanate dall'astuta Sandra Bullock . Debbie Ocean (Bullock), sorella di Danny (il personaggio interpretato da George Clooney ), progetta di mettere a segno il colpo del secolo in occasione dell'annuale Met Gala di New York. A portare scompiglio durante il raduno di star e celebrity patrocinato da Anna Wintour sarà la squadra formata da Lou ( Cate Blanchett ), Rose ( Helena Bonham Carte r), Daphne Kluger ( Anne Hathaway ), Nine Ball ( Rihanna ), Amita ( Mindy Kaling ), Tammy ( Sarah Paulson ) e Constance (Awkwafina). Ma dovranno stare attente a non attirare i sospetti di un curatore d'arte ( Richard Armitage ), di un broker assicurativo (James Corden) e dell'ex fiamma di Debbie, nonché bersaglio della rapina ( Damian Lewis ). Nel cast , pronti a riprendere i ruoli dell'impacciato Linus Caldwell e dell'esperto Saul Bloom, anche Matt Damon e Carl Reiner ."

