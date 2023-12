Ocean's 13, una scena del film fu girata grazie a The Bourne Ultimatum!

Ocean's 13 è, al momento almeno, il capitolo conclusivo della saga con protagonisti George Clooney e Brad Pitt, escludendo lo spin off al femminile realizzato anni dopo. All'epoca delle riprese del film, una felice coincidenza aiutò la produzione del film a risparmiare su voli aerei.

A differenza Ocean's 12 dove Matt Damon chiese di avere meno minutaggio nel film a causa delle riprese della saga di Jason Bourne, in questo caso la lavorazione di The Bourne Ultimatum fu una grazia salvifica per i produttori di Ocean's 13. Una delle scene di Linus all'interno del film è, infatti, girata a Londra dove lo si vede parlare al telefono per le strade della città. La scena fu girata nel momento in cui l'attore si trovava nel Regno Unito per le riprese della saga d'azione che lo vedeva protagonista in quel periodo.

La coincidenza provocò non poca gioia in coloro che lavoravano al film. Il personaggio di Greco fin dall'inizio era stato concepito come un compagno britannico di Roman Nigel. La possibilità di girare sul posto con l'attore già disponibile per la scena, oltre ad una riduzione considerevole di tempo, portò anche il film a puntare sull'economia senza preoccuparsi di dover montare set o costruire scenografie particolari. La presenza di Linus a Londra risultò totalmente aderente con la storia.

Diverso tempo fa Brad Pitt ha scherzato sulla possibilità di girare un Ocean's 14 puntando sul ritorno del vecchio gruppo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!