Ocean's 11, al via le riprese del nuovo film: protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling

Grazie ad un nuovo rapporto di Production List, sono emerse in queste ore alcune grosse novità relative all'atteso nuovo film della saga di Ocean's 11, che questa vedrà come protagonisti gli amatissimi Margot Robbie e Ryan Gosling.

I rapporti originali dello scorso anno avevano che il film sarebbe stato un prequel dei film di Ocean's 11 George Clooney e Brad Pitt ambientato negli anni '60, ma in base alle nuove informazioni appare sempre più probabile che il progetto sarà più un vero e proprio remake del film originale degli anni '60, che aveva per protagonisti Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford e Sammy Davis Jr. Il regista Jay Roach, che ha già diretto Margot Robbie in Bombshell, è stato scelto per dirigere la produzione e, secondo quanto riferito, le riprese del nuovo Ocean's inizieranno entro la fine di giugno, tra poche settimane.

Inoltre, Caccia a ladro di Alfred Hitchcock è stato indicato come ispirazione principale, e si mormora che - in controtendenza rispetto ai passati episodi del franchise - questo nuovo film possa essere rinunciare ad un cast di ensemble per concentrarsi maggiormente sui personaggi di Margot Robbie e Ryan Gosling (come in effetti accade in Caccia a ladro, dominato da Cary Grant e Grace Kelly). Da notare, a questo proposito, che le riprese del nuovo Ocean's si svolgeranno in Francia, con la storia ambientata "a Monte Carlo nel 1962 durante il Gran Premio di Monaco, e racconterà un'epica storia d'amore/avventura all'antica travestita da rapina".

Dato che la produzione sta chiaramente aumentando il ritmo, ci aspettiamo importanti novità nei prossimi giorni quindi se siete fan del franchise vi invitiamo a rimanere. rimanete in attesa .