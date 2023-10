Ocean's 11, il produttore è ottimista per il prequel con Ryan Gosling e Margot Robbie

Il produttore di Ocean's Eleven Josey McNamara ha parlato del prossimo spin-off prequel del franchise, che avrà come protagonisti le due star di Barbie, Margot Robbie e Ryan Gosling. McNamara è entusiasta del progetto che coinvolge le due celebrità di Hollywood ed è sicuro che sarà un grande successo di pubblico.

"Sono meravigliosi insieme. Sarebbe fantastico avere più progetti anche al di là di questo" ha dichiarato McNamara, che sul film ha dichiarato che 'farà bene al franchise'.



"Davvero, non posso dire molto ma penso che stiamo soltanto cercando di comportarci bene con la saga. Sono entusiasta che le persone possano sperimentarlo quando sarà pronto". Il film è in fase di sviluppo dall'anno scorso, con Carrie Solomon alla sceneggiatura del prequel ambientato nell'Europa degli anni '60. Margot Robbie sarà co-produttrice del film, così come in Barbie, insieme a Tom Ackerley per LuckyChap e con Michelle Graham per Everyman Pictures. Gary Ross sarà tra i produttori esecutivi. Le riprese del prequel di Ocean's sono iniziate a giugno.



Il franchise di Ocean's è stato lanciato nel 2001 da Steven Soderbergh, basandosi sul film Colpo grosso del 1960. Tra le star della saga spiccano George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts, che hanno partecipato al primo film capace d'incassare oltre 450 milioni di dollari in tutto il mondo. Il sequel Ocean's Twelve è uscito nel 2004 mentre Ocean's Thirteen nel 2007. Nel 2018 l'ultimo capitolo, Ocean's 8, con un cast interamente femminile composto da Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter e Rihanna.



