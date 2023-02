Ocean's Eleven, Bruce Willis era la prima scelta: perché subentrò George Clooney?

Domenica 26 Febbraio alle 21:06 e lunedì 27 alle 23:10 su canale 27 verrà trasmesso Ocean’s Eleven, film di Steve Soderbergh che vede come protagonisti George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt, Julia Roberts, Andy Garcia tra i moltissimi nomi che figurano nel progetto. Ma non tutti tra questi sono stati le prime scelte del regista...

Bruce Willis era stato scelto originariamente come Danny Ocean, ma purtroppo non è riuscito ad interpretare il ruolo a causa di problemi d'organizzazione e gestione tra i lavori ottenuti. Al suo posto dunque Steven Soderbergh scelse George Clooney.

Ad ogni modo l'attore è riuscito comunque ad apparire nel sequel del 2004, con un cameo tutto suo in Ocean's Twelve. Ma non è stato l'unico ad avere un cameo nella saga: anche Carl Reiner ebbe un suo cameo in Ocean's 8.

Ocean’s 11 è stato dunque il trionfo delle seconde scelte: lo stesso Linus doveva essere originariamente interpretato da Mark Wahlberg (nel cast definitivo però il ruolo è stato poi interpretato da un altro Matt: Matt Damon).

Per chi non conoscesse la trama del film: Ocean’s 11 si concentra su Daniel “Danny” Ocean: un ladro professionista che, appena scontata la sua pena in prigione, continuerà la sua attività criminale affiancandosi all’amico Rusty (interpretato da Brad Pitt). Insieme organizzeranno un colpo grandioso ai casinò più importanti di Las Vegas.

