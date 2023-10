Occhio a quella finta pubblicità con Tom Hanks:'È l'IA, non sono io!'

Il premio Oscar Tom Hanks ha avvertito pubblicamente i propri fan che il suo volto è stato utilizzato per uno spot ma ricreato dall'intelligenza artificiale senza il suo consenso. Nella clip si vede una versione più giovane di Hanks che offre una sorta di servizio dentistico. L'attore è intervenuto con veemenza su Instagram.

"ATTENZIONE!! C'è un video che promuove un piano dentale con una mia versione AI. Non ho niente a che fare con questo. Tom Hanks" si legge nella dichiarazione social dell'attore, che prende nettamente le distanze da un'operazione che non ha in alcun modo avallato.



Una pratica, quella delle aziende che utilizzano l'intelligenza artificiale in questo modo, che si sta sempre più diffondendo. In questo caso Tom Hanks ha criticato con veemenza l'operazione e nel contempo sta lavorando con CAA per stabilire le linee guida dell'AI con Metaphysic, che ha contattato anche altre star come Anne Hathaway e Octavia Spencer per negoziare i propri diritti sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale.



In una precedente ospitata al The Adam Buxton Podcast ha accennato al fatto che potrebbe recitare al cinema anche fra più di trent'anni, perché se l'azienda di AI possiede i diritti d'immagine della star può fare ciò che meglio crede. Un'ipotesi piuttosto inquietante che è al centro anche degli scioperi di attori e sceneggiatori degli ultimi mesi.



Tom Hanks potrebbe recitare all'infinito, in questo modo:"Adesso chiunque può ricreare se stesso, a qualsiasi età, grazie all'intelligenza artificiale o ad una tecnologia profondamente falsa... Domani potrei essere investito da un autobus e basta ma le mie performance potrebbero continuare all'infinito" aveva ammonito Hanks.