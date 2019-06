Occhio, fan Marvel: la casa di Tony in Avengers: Endgame è su Airbnb!

Voglia di un weekend in un posto tranquillo ed immerso nella natura? Fan Marvel desideroso di provare l'esperienza di dormire nel letto in cui ha riposato uno dei tuoi beniamini? Airbnb ha quello che fa per te!

Sul noto sito per l'affitto di camere e appartamenti è possibile infatti prenotare per un pernottamento o più una casetta sul lago situata nella zona rurale di Fairburn, in Georgia. Vi dice niente? Probabilmente no, ma provate a dare uno sguardo alle foto. La riconoscete ora?

Esatto, si tratta proprio della casetta sul lago nella quale Tony e Pepper trascorrono in tranquillità gli anni immediatamente successivi agli eventi di Avengers: Infinity War. In Avengers: Endgame, come tutti i fan ricorderanno, ritroviamo la coppia nella loro nuova residenza mentre cerca di ricostruire l'apparenza di un'esistenza normale, tentando di assicurare un'infanzia serena alla piccola Morgan Stark.

La casa è ovviamente anche luogo di eventi meno piacevoli: è sempre lì che, dopo aver vinto la battaglia contro Thanos, gli Avengers celebrano le esequie di Tony, sacrificatosi per salvare l'universo. Una location dal forte impatto emotivo, dunque, che non potrà lasciare indifferente nessun fan degli Avengers. Nel caso qualcuno fosse interessato, il prezzo è di 335 dollari a notte.

A proposito di Tony Stark, secondo Jon Favreau un Oscar sarebbe il giusto riconoscimento per la splendida interpretazione di Robert Downey Jr. Per quanto riguarda Avengers: Endgame, invece, il traguardo è sempre più vicino: il film dista solo 60 milioni dagli incassi record di Avatar.