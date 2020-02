Occhio, fan di Harry Potter: arrivano le monete di cioccolata della Gringott!

Quello di Harry Potter è uno di quei franchise che difficilmente passeranno di moda col tempo: la saga del maghetto partorita dalla mente di J. K. Rowling continua a fare proseliti anche a tredici anni dall'uscita dell'ultimo libro, tra saghe spin-off e merchandise di ogni genere.

Proprio dall'immenso mondo dei gadget dedicati ad Harry Potter arriva l'ultima novità, che siamo sicuri interesserà parecchio ai fan del Wizarding World appassionati di cucina e pasticceria (ma in fondo anche agli altri, visto che non si tratta di qualcosa per cui sia richiesta particolare abilità).

Sono infatti stati messi in commercio gli stampi per creare le proprie monete di cioccolata della Gringott: al prezzo di 13.99 sterline avremo quindi a disposizione uno stampo da otto cavità all'interno delle quali far colare il nostro cioccolato, sedici fogli in cui incartare le monete che conieremo (due per ogni moneta, s'intende) e due sacchetti all'interno dei quali poter riporre la nostra fortuna.

Certo, ce ne vorrà per arrivare ad avere un conto in banca come quello lasciato ad Harry dai suoi genitori, ma insomma… Come insegna Zio Paperone, la fortuna si costruisce centesimo dopo centesimo! A patto, certo, di non mangiarli tutti strada facendo...

Momento amarcord per Emma Watson lo scorso Natale intanto, con l'attrice che si è ritrovata con parte del cast di Harry Potter; il nuovo Batman Robert Pattinson, invece, ha ringraziato Harry Potter per averlo reso un vero attore.