Occhio di Falco, Yelena Belova e i Thunderbolts nelle scene post-credit di Black Widow?

Mentre online arrivano indizi su una possibile pubblicazione di Black Widow su Disney+ ma anche nuove date di uscita per un'eventuale distribuzione canonica, i rumor riguardanti il futuro del Marvel Cinematic Universe di certo non si fermano.

A tal proposito, CBM ha provato a raggrupparli tutti in un unico articolo catalogandoli dal meno probabile al più plausibile, e insieme a tante altre simpatiche eppure evidenti panzane sono emersi dei punti sui quali potrebbe essere interessante speculare.

Nello specifico, sappiamo che Black Widow sarà il primo capitolo della Fase 4 del MCU ma come noto sarà ambientato tra gli eventi di Civil War e quelli di Infinity War; tuttavia, dopo la loro doverosa assenza da Avengers: Endgame, è molto probabile che le scene post-credit torneranno e dopo che Spider-Man: Far From Home in questo senso ha fatto letteralmente il botto, i fan si aspettano fuoco e fiamme anche dal prequel con Scarlett Johansson.

Secondo le informazioni raccolte da CBM, le scene post-credit nel film di Cate Shortland dovrebbero essere due, entrambe ambientate nel presente post-Endgame: la prima, della quale si era parlato tempo fa, mostrerà Yelena Belova (Florence Pugh) essere reclutata dal generale Ross, scena che preparerebbe le basi per la creazione dei Thunderbolts, anticipati già per Falcon & The Winter Soldier; la seconda invece sarà molto più intima, e vedrà Clint Barton, alias Occhio di Falco (Jeremy Renner) far visita alla tomba di Natasha insieme a sua moglie e ai suoi figli, riportati in vita alla fine del film dei fratelli Russo.

Ricordiamo che Occhio di Falco tornerà nel 2021 con una sua mini-serie su Disney+, nel corso della quale cederà il suo ruolo di Avenger alla nuova arrivata Kate Bishop. Voi cosa ne pensate? Come al solito, ditecelo nei commenti.