Anche Occhio di Falco si unisce alla collezione Funko Pop Marvel's Avengers Assemble

Se siete tra coloro che stanno collezionando la serie di Fuko Pop di Marvel's Avengers Assemble, ecco arrivare per voi due belle notizie. La prima è che la seconda figure della composizione, per l'esattezza quella di Hulk, è stata spedita (se l'avete ordinata), e poi l'azienda ha annunciato la terza statuina: Occhio di Falco.

Se non sapete di cosa si tratti, la serie Funko di Avengers Assemble è una ricostruzione in via di aggiornamento dell'ormai iconica sequenza nel cuore della Battaglia di New York nel primo film dei Vendicatori, quando erano ancora in sei - gli originali -, cioè Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Occhio di Falco e Vedova Nera.



Al momento sono in vendita esclusivamente le figure di Iron Man e di Hulk, mentre è già possibile pre-ordinare da oggi quella di Occhio di Falco, che potete vedere nelle due immagini in calce, in solitaria e all'interno della composizione totale, con le ultime tre statuine in nero perché ancora da rivelare. Ognuna della Funko della collezione è venduta a un prezzo di 19,99 euro.



Vi ricordiamo che da oggi tutti i film degli Avengers e dell'intero Marvel Cinematic Universe (ad esclusione degli Spider-Man), sono disponibili sulla piattaforma Disney+. Nel nostro speciale vi consigliamo i migliori cinecomic Marvel da recuperare da subito.