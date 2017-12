Occhio di falco e il suo look differente sul set di Avengers 4!

E anche le riprese di, sequel diretto di- che uscirà in Italia questo aprile -, stanno per concludersi. Lo avevano già annunciato un paio di membri del cast, tra cui Elizabeth Olsen , interprete di

Adesso tocca in primis a Paul Bettany, l'interprete di Visione, postare l'annuncio di fine riprese dal set con il logo della pellicola: potete visionare il suo breve video qui sotto.

Oltre a lui, anche Jeremy Renner ci mostra un video dal set, in cui fa gli auguri di Natale a tutti i suoi fan, e sfoggiando il nuovo look estremo di Clint Barton/Occhio di falco, rumoreggiato per questo nuovo film con il nuovo nickname di Ronin. Riguardo le due pellicole, Renner aveva stuzzicato gli appassionati dell'Universo Mavel Studios affermando: "E' molto difficile, perché di certo vorresti parlare del film, ma non lo puoi fare. Ci sono un sacco di supereroi qua. Sarà gigantesco e sarà spettacolare.".

Infine ecco anche una foto dal set con Scarlett Johansson, che nella pellicola darà il volto a Natasha Romanoff, conosciuta in tutto il mondo come la letale Vedova Nera. Da notare è che in questo scatto il suo look è molto simile a quello sfoggiato nel precedente Captain America: Civil War, con tanto di capelli rossi.