Occhio di Falco ci stuzzica: vedremo "Cose Meravigliose" in Avengers: Infinity War!

L'attore che interpretanel, ci anticipa che vedremo "cose meravigliose" in Avengers: Infinity War

Occhio di Falco non vede l'ora che il pubblico vada a vedere Avengers: Infinity War, il terzo cinefumetto dedicato ai Vendicatori, diretto da Anthony e Joe Russo. Jeremy Renner è convinto del fatto che l'audience si rivelerà essere "molto soddisfatta" quando vedrà alcune scene.

Parlando con South China Morning Post, Renner ha parlato del trailer che è uscito poco tempo fa, proprio di A:IW e ha cercato di tranquillizzare i fan che l'hanno visto assente dal promo tanto atteso:

"Io non presto attenzione a questo genere di cose. Ero semplicemente super entusiasta del trailer e del fatto che sia è uscito; credo fosse un gran trailer."

Renner ha poi parlato di quanto sia difficile andare alle interviste e dover tenere segrete una quantità di cose, tranne quelle già pubbliche, prima del release del film:

"E' molto difficile, perché di certo vorresti parlare del film, ma non lo puoi fare. Ci sono un sacco di supereroi qua. Sarà gigantesco e sarà spettacolare. Ma non posso dirvi proprio niente al riguardo."

A Renner è poi stata posta la domanda sull'eventualità che, prima o poi, il suo Clint Barton prenda o meno l'identità di Ronin - come nei fumetti - ma l'attore ha snocciolato un "non posso confermare, né negare":

"Non posso inserirmi all'interno di questo tipo di teorie... So che Ronin è nei fumetti, ma oltre a questo non so davvero nulla di questa cosa."

Renner non può certamente dire nulla, ma sicuramente non ha problemi ad alimentare l'hype dei fan:

"Faremo un sacco di cose meravigliose, cose che io ho sempre voluto fare con questo personaggio... Credo che saranno tutti molto contenti di vedere quello che succederà."

Curiosi?

Diretto da Joe e Anthony Russo, Avengers: Infinity War vede nel cast: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Pom Klementieff, Karen Gillan, Sean Gunn, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Samuel L. Jackson, Cobie Smulders, Benedict Wong, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Benicio Del Toro, Danai Gurira and Josh Brolin.