Occhio di Falco sarà il mentore di Kate Bishop nel suo progetto standalone

MCU Cosmic, sito generalmente affidabile per quanto riguarda le notizie dei Marvel Studios e che per primo, qualche mese fa, aveva tirato in ballo la possibilità di un progetto standalone dedicato a Occhio di Falco, poche ore fa ha comunicato nuovi aggiornamenti in proposito.

A quanto pare i Marvel Studios sono ancora indecisi se sviluppare il progetto come un vero e proprio film del Marvel Cinematic Universe oppure come terza serie tv direttamente interconnessa alla saga cinematografica, come quelle già annunciate di Loki e Scarlet Witch con protagonisti Tom Hiddelston ed Elizabeth Olsen, con ovviamente Jeremy Renner che riprenderà il ruolo dell'agente governativo dalla mira infallibile. Qualora lo studio di Kevin Feige dovesse optare per la seconda opzione, la serie tv sarebbe una produzione Disney e andrebbe ovviamente a rimpinguare il catalogo dell'imminente servizio di streaming on demand della compagnia, e non avrebbe nulla a che fare con la serie Marvel-Netflix.

Al di là di questo, indipendentemente dalla possibilità che il progetto finisca al cinema o in televisione, la produzione dovrebbe adattare la celebre saga a fumetti di Occhio di Falco scritta da Matt Fraction e disegnata da David Aja, Vita Normale, nella quale Clint fa da mentore ad una nuova Occhio di Falco femminile, Kate Bishop. Secondo alcuni, inoltre, è possibile che il recente casting in Avengers 4 della giovane Katherine Langford spinga proprio in questa direzione, con l'attrice di 13 Reasons Why che interpreterà Kate Bishop già a partire dal prossimo film dei fratelli Russo.

Per avere una conferma bisognerà attendere le prossime settimane, quando debutterà il trailer di Avengers 4, oppure aspettare direttamente l'uscita del film, che arriverà ad aprile 2019.