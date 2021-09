Occhio di Falco: 5 film Marvel da recuperare dopo il trailer di Hawkeye

Col passare del tempo Hawkeye ha saputo costruirsi nel Marvel Cinematic Universe un ruolo sempre più importante, come dimostra l'affetto che milioni di fan testimoniano ormai da anni al personaggio interpretato da Jeremy Renner: ma quali sono i film del franchise da recuperare per familiarizzare al meglio con Clint Barton?

Nel giorno dell'uscita del primo trailer ufficiale di Hawkeye cerchiamo di fare il punto di questa situazione, partendo ovviamente dalla prima apparizione del nostro Clint risalente a Thor, il film del 2011 che per primo ci presentò il Dio del Tuono e, in un piccolo cameo non accreditato, anche il protagonista del nuovo show Disney+.

Nel 2012 è dunque la volta del primo Avengers, nel quale Barton ricopre un ruolo ben più importante e arriva addirittura a trasformarsi momentaneamente in un temibile alleato di Loki, grazie ovviamente a un incantesimo lanciato dal personaggio di Tom Hiddleston; facciamo un salto lungo 3 anni e fermiamoci poi al 2015, anno di Avengers: Age of Ultron, film che ci permette di approfondire il passato di Hawkeye e soprattutto il suo rapporto con la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson.

Proprio Black Widow e Hawkeye finiscono invece a scontrarsi nel successivo Captain America: Civil War, che vede la prima restare fedele a Tony Stark e il secondo sposare la linea di Steve Rogers; assente in Avengers: Infinity War, in Avengers: Endgame Clint Barton è invece protagonista di alcune delle sequenze più toccanti del film conclusivo della Fase 3 dell'MCU. Siete già in pari con tutti questi film? Fatecelo sapere nei commenti, aggiornandoci anche sulle vostre aspettative dopo il trailer di Hawkeye!