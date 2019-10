Prima occhiata al personaggio di Dominic Monaghan grazie alle nuove immagini di Star Wars

In attesa di ammirare un nuovo e probabilmente ultimo full trailer ufficiale di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, sono in queste ore trapelati online una marea di standee del film diretto da J.J. Abrams, accompagnati anche da due banner ufficiali dove vediamo schierati tutti i protagonisti, Resistenza e Primo Ordine.

La più grande novità di questi character standee dedicati ai protagonisti del progetto, da Daisy Ridley (Rey) ad Adam Driver (Kylo Ren), fino a Billy Dee Williams (Lando), John Boyega (Finn) od Oscar Isaac (Poe Dameron), risiede in quella che dovrebbe essere la prima occhiata ufficiale al personaggio interpretato da Dominic Monaghan (Lost, Il Signore degli Anelli), che dal look sembra far parte della Resistenza e poter aiutare Ray e compagni nella loro ultima missione.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker porterà a conclusione la saga della Famiglia Skywalker e la nuova trilogia, lasciando affrontare una volta per tutte l'ultimo scampolo della Resistenza guidata dal Generale Leia e il Primo Ordine comandato invece dal Supremo Leader Kylo Ren. Nell'ombra, comunque, sembra tornare a muovervi la minaccia del Vecchio Impero e dell'Imperatore Palpatine, nei cui panni ritroveremo lo stimato Ian McDiarmid.



L'uscita nelle sale è prevista per il 18 dicembre 2019. Quanto state aspettando l'uscita del film? Fateci sapere le vostre opinioni nei commenti.