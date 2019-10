Prima occhiata a Palpatine in Star Wars: L'ascesa di Skywalker grazie a dei... bicchieri?

Nell'ultimo abbiamo avuto modo di sentire nuovamente la voce di Ian McDiarmind nei panni dell'Imperatore Palpatine, che sappiamo tornerà nel nono capitolo della saga diretto da J.J. Abrams, ma finora non è stato mai mostrato il suo aspetto post-Il ritorno dello Jedi.trailer finale dell'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker

A dire il vero non è neanche chiaro che possa trattarsi del suo vero corpo: potrebbe infatti essere una sola parte sopravvissuta e collegata a qualche impianto di sostentamento, magari la sua proiezione o qualche clone, ma sostanzialmente non sappiamo ancora cosa aspettarci dal suo look.



In questo, però, potrebbe venire in nostro aiuto adesso parte del nuovo merchandising della LucasFilms dedicato a L'ascesa di Skywalker, ed esattamente da alcuni bicchieri a tema con due illustrazioni: una Lato della Luca e l'altra Lato Oscuro. Proprio in questa seconda, dietro a Kylo Ren e ad alcuni Stormtrooper del Primo Ordine è possibile ammirare infatti in tutta il suo decrepito fascino l'Imperatore Palpatine, esattamente come lo ricordavamo sia ne La vendetta dei Sith che ne Il Ritorno dello Jedi.



Va sottolineato che potrebbe essere soltanto il vecchio look utilizzato per il merchandising, così da non svelare nulla ai fan, ma vale la pena riportare il materiale. Il film uscirà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre.



Vi proponiamo la nostra analisi del final trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.