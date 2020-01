Prima occhiata alla Maschera Nera di Ewan McGregor grazie al merchandise di Birds of Prey

È grazie a un'immagine diffusa via Twitter che rivela parte del merchandising ufficiale dedicato a Birds of Prey a la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn di Cathy Yan che possiamo mostrarvi una prima occhiata alla Maschera Nera indossata da Ewan McGreogr nei panni dell'omonimo villain del cinecomic con Margot Robbie.

Come ormai sappiamo, la storia del film ruota intorno alla prima squadra di supereroi composta da sole donne: Harley, Cacciatrice, Black Canary e la detective di Gotham City Renée Montoya si uniscono infatti quando il boss malavitoso Roman Sionis e il suo zelante braccio destro Zsasz puntano un bersaglio su una ragazza di nome Cassandra Cain.



Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn vede nel cast anche Mary Elizabeth Winstead nei panni di Huntress, Jurnee Smollett-Bell in quelli di Black Canary, Rosie Perez nel ruolo di Renee Montoya, Chris Messina in quello di Victor Zsasz e - appunto - Ewan McGregor come il villain Maschera Nera. L'uscita nelle sale italiane del cinecomic DC è prevista per il prossimo 6 febbraio 2020.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo all'analisi dell'ultimo trailer di Birds of Prey e alle ottime previsioni al boxoffice del cinecomic di Cathy Yan. Vi ricordiamo anche che rivederemo nel 2021 Harley Quinn in The Suicide Squad di James Gunn, anche se sarà scollegato dal film in uscita a febbraio.