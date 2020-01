Prima occhiata al Kingo di Kumail Nanjiani nelle nuove foto dal set de Gli Eterni

È ancora Gemma Chan (Sersi) la protagonista delle nuove foto dal set dell'attesissimo Gli Eterni di casa Marvel Studios, che abbandonato l'appuntamento con il Black Knight di Kit Harington è adesso in compagnia della Sprite di Lia McHugh (The Lodge) e del Kingo di Kumail Nanjiani, entrambi vestiti con abiti borghesi.

Le immagini sono state pubblicate via social dalla pagina Twitter Let's Talk Eternals!, fan page nata esclusivamente per riportare immagini e aggiornamenti sul cinecomic diretto da Chloe Zhao in arrivo il prossimo novembre 2020, le cui riprese stanno continuando senza intoppi in questi ultimi mesi. La novità non è comunque la Chan come Sersi ma gli altri due protagonisti, che vediamo nelle foto in un vero e proprio first look dei personaggi.



Kumail Nanjiani aveva pubblicato qualche settimana fa una foto dove mostrava la sua incredibile trasformazione fisica per entrare nei panni dell'Eterno Kingo, e adesso lo vediamo davvero in formissima passeggiare sul set con una maglietta viola, un cappotto e una strana borsa, davanti a Sersie a Sprite.



Gli Eterni vede nel cast anche Angelina Jolie, Richard Madden e Salma Hayek, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 4 novembre 2020. Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo allo speciale dedicato alla timeline de Gli Eterni.