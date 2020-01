Prima occhiata a Jared Leto nei vampireschi panni di Morbius

Dovrebbe arrivare tra il 12 e 13 gennaio il primo trailer ufficiale dell'attesissimo Morbius, adattamento cinematografico del personaggio anti-eroe dei fumetti Marvel diretto per il grande schermo che Daniel Espinosa (Life, Safe House) e con protagonista il camaleontico Jared Leto, che vediamo oggi in una prima immagine leaked ufficiale.

A differenza delle foto dal set dove è sempre stato immortalato con un look umano, con felpa grigia e cappuccio, per le strade di Londra, qui si entra nel vivo della trasformazione del protagonista in un vampiro, scatenata da un esperimento con cui Michael Morbius tenta di guarire da una rara malattia sfruttando i geni dei pipistrelli vampiro.



Cosa positiva - dovesse poi rivelarsi vero il look - è una vicinanza interessante con la controparte fumettistica, specie per la scelta degli occhi rossi e iniettati di sangue e delle poderose zanne, lunghe e molto affilata. I capelli sembrano poi lunghi e nel viso cambiato dalla trasformazione si notano anche dei baffi e della barba. Il colorito è poi grigiastro e non bianco pallido, ma in generale sembra un look promettente.



In Morbius troveremo nel cast anche Matt Smith, Tyrese Gibson, Adria Arjona e Jared Harris, per un'uscita prevista nelle sale il 31 luglio 2020.



Morbius è tra i film più attesi del 2020.